Жители Среднего Урала получили 19 лет тюрьмы за смертельное избиение знакомого

Суд вынес приговор двум жителям Березовского, которые осенью прошлого года до смерти избили своего знакомого на остановке. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Свердловской области, суд назначил одному преступнику 10 лет колонии, а другому – 9 лет.

По данным следствия, в ночь на 15 сентября 2017 года подсудимые познакомились с мужчиной и стали выпивать на остановке общественного транспорта "Больничный городок" в Берёзовском. Между собутыльниками произошел конфликт, в результате чего подсудимые жестоко избили мужчину. От полученных травм он вскоре скончался в больнице.

Сами подсудимые скрылись с места происшествия, прихватив при этом банковскую карту потерпевшего, с которой они пытались снять 5 тыс. рублей.

Березовский городской суд назначил одному преступнику наказание в виде 10 лет и 30 дней лишения свободы в колонии строгого режима, а его подельнику - 9 лет и 25 дней.