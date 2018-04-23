Житель Прикамья несколько лет насиловал свою малолетнюю родственницу

25-летний житель Пермского края осужден за то, что на протяжении нескольких лет насиловал свою несовершеннолетнюю родственницу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Пермскому краю.

С июня 2014 г. по февраль 2017 г. молодой человек насиловал свою родственницу 2001 года рождения и систематически наносил ей побои. О преступлении девушка сообщила только после окончания учебы в школе и смены места жительства.

По итогам расследования уголовного дела суд признал виновным мужчину в совершении девяти изнасилований потерпевшей, не достигшей 14 лет, двух изнасилований несовершеннолетней и в истязании несовершеннолетней.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.