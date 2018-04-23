Департамент образования и науки Зауралья возглавил Герман Хмелев

На должность директора департамента образования и науки Курганской области назначен Герман Хмелев. Его кандидатура согласована Министерством образования РФ, и сегодня губернатор Алексей Кокорин вручил новому руководителю удостоверение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ранее Хмелев был исполняющим обязанности руководителя ведомства. До назначения он занимал пост первого заместителя главы Кетовского района по социальной политике.

Напомним, должность директора департамента образования и науки области стала вакантной в январе после отставки Натальи Бобковой. Такое кадровое решение было связано с забастовкой учителей в Звериноголовском районе.