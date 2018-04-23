В Ереване возобновились акции протеста, несмотря на задержание лидеров

В Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

По данным РИА Новости, акции проводят несколько групп протестующих. Одна из них начала шествие у здания Ереванского государственного университета.

При этом демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу задержали Армена Григоряна и Давида Санасаряна, а в воскресенье - депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

В воскресенье полиция начала применять спецсредства против протестующих. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения.