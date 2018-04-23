Жителя Нового Уренгоя зарезали на свиноферме

В Новом Уренгое местная жительница подозревается в убийстве мужчины. Инцидент произошел 21 апреля в жилом вагончике на территории свинофермы, где рабочие распивали спиртные напитки.

В ходе застолья между 44-летним мужчиной и 32-летней женщиной произошла ссора. Мужчина собрался уходить, но собутыльница отправилась за ним с ножом. Удар в спину подозреваемая нанесла потерпевшему в тот момент, когда он стоял к ней спиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу. После женщина зашла в свою комнату, спрятала нож и легла спать. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проводятся мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.