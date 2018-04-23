"Из 30 проб, только четыре соответствовали нормам". В Челябинске экологи проверили качество топлива на АЗС

В Челябинске из 30 отобранных проб топлива на автозаправках, только четыре соответствовали нормам, остальные 26 имели в основном превышения по сере от двух до 700 ПДК. Такие данные приводят экологи по итогам мониторинга качества топлива на АЗС города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе БЭФ "Моя планета".

По мнению экологов, ограничение движения автотранспорта в период НМУ на территории города нужно, но малоэффективно. Чаще всего проблема кроется в качестве используемого топлива. В связи с этим общественники совместно с "Научно-техническим центром качества нефтепродуктов" провели мониторинг топлива.

"Из 30 отобранных проб на автозаправках Челябинска, только четыре соответствовали нормам, остальные 26 имели в основном превышения по сере от 2-х до 700 ПДК! Это противоречит норме, установленной техническими требованиями по ГОСТу для бензина и дизельного топлива. Это просто катастрофические данные", - говорит член экологического совета при губернаторе Челябинской области, директор БЭФ "Моя планета" Виталий Безруков.

По результатам лабораторных исследований из 10 тысяч отобранных проб в Челябинске с 2014 по 2017 год, 60% топлива не соответствуют нормам, а 30% вообще не пригодно к использованию. Кроме того, экологи выявили вопиющий факт – зачастую через АЗС реализуется вместо дизельного топлива печное с содержанием серы свыше 1000 мг/кг.

Общественники предлагают региональным органам власти учредить лабораторию, которая начнёт мониторинг качества топлива, а также выступить с федеральной инициативой вернуть нефтяные инспекции по всей стране.