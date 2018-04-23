В Челябинске заключили под стражу обвиняемого в приставании к 9-летнему мальчику в бассейне

В Челябинске 54-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности 9-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
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По версии следствия, 9 апреля в бассейне обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности 9-летнего мальчика.
"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в СК.