В Челябинске заключили под стражу обвиняемого в приставании к 9-летнему мальчику в бассейне

23.04.2018 10:16 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU

12:16 Екб





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В Челябинске заключили под стражу обвиняемого в приставании к 9-летнему мальчику в бассейне