Куйвашев создал комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского.

Также данным распоряжением утвержден состав областной комиссии по переписи населения, в которую вошли 29 человек, в том числе министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик и руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Елена Кутина.

Добавим, Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года.