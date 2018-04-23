В Перми иномарка сбила школьника

В Мотовилихинском районе Перми школьник угодил под колеса автомобиля Volkswagen Touareg, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Инцидент произошел 21 апреля, на ул. Лядовская около 14.30. Жительница поселка Сылва 1981 года рождения допустила наезд на 10-летнего пешехода. В результате ребенок получил травмы головы и перелом бедра и был госпитализирован в больницу.

Предварительно установлено, что школьник переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.