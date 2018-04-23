Мавзолей Ленина закрыли до середины мая

Доступ к Мавзолею Ленина и некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая будет закрыт для посетителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

Кроме того, в период с 4 по 7 мая, а также 9 мая Кремль будет закрыт для посетителей.

В сообщении ФСО уточняется, что из-за подготовки и проведения торжественных мероприятий на территории Кремля и прилегающих к нему территориях 4,5,6,7 и 9 мая текущего года Московский Кремль закроют для посещения. Отмечается, что 4,5 и 6 мая после 14:00 через Боровицкий проход разрешено посещение Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный Фонд".

Напомним, на 7 мая назначена инаугурация президента России, которая пройдет в Кремле. 9 мая на Красной площади будет проведен Парад в честь Дня Победы. Как сообщалось, ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция военного парада на Красной площади - 6 мая.