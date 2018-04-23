Свердловский губернатор в странах Африки продвигает заявку ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в эти дни находится в Африке, где продвигает заявку Екатеринбурга на участие в выставке ЭКСПО-2025, сообщили Накануне.RU в администрации губернатора.

До конца недели глава региона вместе с делегацией заявочного комитета ЭКСПО-2025 посетит Алжир, Египет, Марокко, Тунис и Эритрею.

Напомним, что в начале апреля члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок положительно оценили опыт Екатеринбурга по проведению крупных мероприятий и назвали проект ЭКСПО-2025 целесообразным с экономической и политической точек зрения. А недавнее социологическое исследование, проведенное в Свердловской области, показало: более 90% уральцев знают о том, что такое Всемирная универсальная выставка; до 80% жителей региона уверены, что Екатеринбург уже сейчас готов принимать самые статусные международные мероприятия.

Конкурентами столицы Среднего Урала за право проведения всемирной выставки являются города Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). О городе-победителе будет объявлено уже в ноябре 2018 года.