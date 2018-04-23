В России находится каждый двенадцатый украинец, - МИД Украины

На территории России в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев, то есть "почти каждый двенадцатый украинец сейчас – в России". Об этом заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в канадском Торонто.

"Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги. И их надо понять", - сказал Климкин.

При этом он считает, что "это очень печальная ситуация".

"Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились", - отметил он, как сообщает "Укринформ".

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году самым прибыльным на Украине стал поезд Киев - Москва. В целом украинцы стали примерно в 1,5 раза чаще ездить в Россию.