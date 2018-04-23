Тюменцы собирают подписи за строительство наземного метро

В сети идет сбор подписей в поддержку строительства частного надземного метро в Тюмени и пригородах. Целью сбора объявляется подготовка к проведению городского референдума о частном надземном метро с бесплатным проездом для пассажиров, передает корреспондент Накануне.RU.

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Проект "Новое метро Тюмени" предложил реализовать частный инвестор Ринат Бичурин. Бесплатный проезд планируется обеспечить за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях. Активисты считают, что после проведения референдума будет проще добиться у городских властей разрешения на строительство частного метро.

Напомним, Бичурин уже предлагал проект наземного метро властям Перми. Впоследствии он запустил кампанию по сбору пожертвований для строительства метро.