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Новости
23.04.2018 09:59 Мск (11:59 Екб)
общество | Челябинская область
"Челябинск убивает". Комик Руслан Белый пошутил про экологию, метеорит и экс-губернатора Юревича
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Комик Руслан Белый (2018) | Фото: dorogoe-voronezh.ru

Стендапер, автор шоу "Комик в городе" Руслан Белый посвятил выпуск Челябинску. Комик высмеял челябинскую экологию, строительство метро, розыск бывшего губернатор и падение метеорита, передает корреспондент Накануне.RU.
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Руслан Белый рассказал, что, когда прилетел в город в первый раз, первое, что ему рассказали – про розыск экс-губернатора Михаила Юревича.

"Я не пойму он в розыске или в Израиле? Если человек в Израиле, он же не в розыске, известно же где он? Губернатор в розыске. В рамках России — это новый русский стереотип: водка, балалайка, медведи, губернатор в розыске. Надо уже такие конфеты выпускать, типа "мишка на севере" и губернатор в розыске. Их невозможно купить, их надо найти. Его разыскивают за взятку в 25 млн рублей. Серьезно? В связи с последними нашими коррупционными скандалами в стране, у людей дома по миллиарду находят, а тут человек 25 млн взял. Ему небось мелочью насыпали. За 25 млн взятки надо пощечину давать", - заявил он.

Затем юморист остановился на экологии Челябинска. "У вас все плохо с экологией. Я приехал и все думаю, когда обратно. Я схвачу рак. У вас был соцопрос и 93% ответили, что с экологией все плохо. А остальные 7%? Залаяли и убежали в лес. Типа вы проводили соцопрос, чтобы узнать плохо ли в городе с экологией. А не видно? В Челябинске очень грязный воздух, и мне кто-то из местных сказал: "нет воздух чистый, просто его видно". В силу того, что у вас очень грязный воздух, я подумал, что любой артист, который приезжает в город и выступает на площади, он очень искренне говорит: я не вижу ваши руки", - подчеркнул он.

Митинги активистов "Стоп-ГОК" Белый назвал детским садом.

"Я видел у вас митинги, где протестовали люди с желтыми шариками. Типа "Стоп-ГОК". У вас протесты или детский сад? Вы бы еще в песочницу сели, секретики искали. Странно, что вы протестуете против ГОКа. Ладно бы у вас здесь были Мальдивы, и хотят построить ГОК. У вас в городе более 60 заводов. Мне говорят, что ГОК это уже перебор. Серьезно? Просто вам скажут, что теперь радиацию поглощают и березы. Вот и все. Странно протестовать против ГОКа в городе, где и так плохо с экологией. На вашем городе, как на сигаретах, надо наклейки клеить: "Челябинск убивает", - отметил он.

Вспомнил комик и про падение метеорита, и про метро, которое строят уже 25 лет.

"Мне сказали, что у вас уже 25 лет в городе строят метро. Это правда? Вам не кажется, что если что-то строится 25 лет, то оно скорее не строится. Правильнее говорить, что у вас в Челябинске уже 25 лет не строят метро. Главная причина, очень плохое финансирование. А я подумал, что в целом это неплохое финансирование для чего-то что не строится. Деньги выделяют, а не строится. Это так по-русски, осваивать бюджет на то, чего нет", - заявил он.

"В 2013 году на вас упал метеорит. Знаете ли вы, но в 1949 году на Челябинск тоже падал метеорит, и всем плевать. То есть в 1949 году упал метеорит – всем плевать, в 2013 году – всем плевать. Я думаю третий метеорит вы отобьете. Вы видели видеоролики из интернета, когда падал метеорит, там кто-нибудь испугался? Я думаю, в этот день даже занятия в школах не отменили, потому что было не холодно. На землю упал метеорит, нет, он упал прям на вас. В вас его кто-то кинул, вы уже напрягаете космос", - сказал он.

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23.04.2018 09:59 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:59 Екб


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"Челябинск убивает". Комик Руслан Белый пошутил про экологию, метеорит и экс-губернатора Юревича
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