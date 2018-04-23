В Челябинске неизвестный кинул в квартиру бутылку с зажигательной смесью

В Центральном районе Челябинска ночью неизвестный кинул емкость с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел сегодня ночью по улице Образцова.

Взрослые смогли потушить пожар, однако в результате происшествия ожоги получили 7 и 10-летние братья, находившиеся в квартире. Им оказана необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление и всех обстоятельств произошедшего", - отметили в пресс-службе регионального СК.