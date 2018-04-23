Объем утечек данных в мире вырос в четыре раза за 2017 год

Мировой объем утечек конфиденциальных данных в 2017 году вырос с 3,1 млрд до 13,3 млрд записей, пишут "Известия" со ссылкой на отчет компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности.

При этом подавляющее большинство данных (86%) - личная и финансовая информация, в том числе номера социального страхования и реквизиты пластиковых карт.

По словам экспертов, в большинстве случаев к утечкам приводили ошибки, которые совершали рядовые сотрудники.

Столь масштабное увеличение объема утечек связано с переходом компаний и ведомств к централизованному хранению больших данных, уверены специалисты. По их словам, в сложившихся условиях компаниям необходимо больше инвестировать в информационную безопасность.

Напомним, в начале апреля в Facebook сообщили об ошибочной передаче данных Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей.

В марте социальная сеть "ВКонтакте" заявила об утечке данных пользователей через небезопасные VPN-сервисы.