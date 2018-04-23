Сергей Гусев станет генеральным менеджером ХК "Югра"

В хоккейном клубе "Югра" назначат нового генерального менеджера. Евгения Хацея сменит Сергей Гусев. 30 апреля, по истечении тренерского контракта, Гусев займет новый пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Новоявленный функционер знаком югорским болельщикам. В сезоне 2016/17 Гусев защищал цвета "Югры". В 2017 г. завершил карьеру и перешел на должность помощника главного тренера ХК "Югра" Анатолия Емелина. Новый сезон в ВХЛ станет для Гусева дебютным в статусе генерального менеджера.

Как сообщало Накануне.RU, хоккейный клуб "Югра" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным. "Югра" под руководством Захаркина в текущем чемпионате КХЛ провела 14 матчей, в которых удалось завоевать лишь три победы. В результате – 14 место на "Востоке" и предпоследнее в лиге.