В Югре два хирурга осуждены за смерть несовершеннолетней пациентки

В Югре суд вынес приговор двум хирургам Нефтеюганской окружной больницы имени Яцкив. Врачи осуждены за причинение смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствием и судом установлено, что врачи допустили ошибки при лечении 16-летней жительницы Нефтеюганска. В результате из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи, пациентка умерла. Трагедия произошла в апреле 2016 г.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведен большой объем работы, в том числе допрошено более 50 свидетелей, назначено три комплексных судебно-медицинских экспертизы.

Суд назначил мужчинам наказание в виде двух лет ограничения свободы каждому.

Отметим, что это не первый подобный инцидент. 24 сентября 2015 г. от осложнений после операции в окружной больнице скончалась женщина 1969 года рождения. Врач по приговору суда получил полтора года ограничения свободы.