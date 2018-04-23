В Екатеринбурге суд взыскал с бывшей госслужащей более 12 миллионов рублей неподтвержденного дохода

Свердловский областной суд взыскал с бывшей сотрудницы налоговой инспекции 12,5 млн рублей в доход государства. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, семья налоговика не смогла подтвердить законность получения денежных средств.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установила, что супруг госслужащей в 2014 году приобрел имущество на общую сумму свыше 20 млн рублей, а официальный доход семьи за три года составляет менее четырех млн рублей. Кроме того, они не смогли объяснить, откуда получили деньги.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Межрайонной ИФНС России №24 также пришла к выводу о несоответствии расходов доходам государственной служащей и ее супруга. В ходе проверки госслужащая уволилась из налогового органа по собственному желанию.

Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании денежных средств в доход государства.

"В ходе судебного разбирательства бывшая сотрудница налоговой инспекции и ее супруг представили свидетелей, которые указали на то, что занимали им денежные средства на приобретение имущества. В этой связи Октябрьский районный суд вынес решение о взыскании в доход государства с бывшей государственной служащей и ее супруга солидарно денежных средств в сумме более 1,4 млн рублей, законность которых бывшая государственная служащая и ее супруг так и не смогли подтвердить", - сообщили в прокуратуре.

Однако прокуратура решила обжаловать решение суда 1 инстанции. Свердловский областной суд принял решение взыскать с бывшей сотрудницы налоговой инспекции 12,5 млн рублей в доход государства.

Кроме того, суд наложил запрет на совершение регистрационных действий по транспортным средствам, недвижимости, а также запрет на движение денежных средств по счетам.