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экономика  |  комментариев: 3
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Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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В Екатеринбурге суд взыскал с бывшей госслужащей более 12 миллионов рублей неподтвержденного дохода
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рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

Свердловский областной суд взыскал с бывшей сотрудницы налоговой инспекции 12,5 млн рублей в доход государства. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, семья налоговика не смогла подтвердить законность получения денежных средств.
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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установила, что супруг госслужащей в 2014 году приобрел имущество на общую сумму свыше 20 млн рублей, а официальный доход семьи за три года составляет менее четырех млн рублей. Кроме того, они не смогли объяснить, откуда получили деньги.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Межрайонной ИФНС России №24 также пришла к выводу о несоответствии расходов доходам государственной служащей и ее супруга. В ходе проверки госслужащая уволилась из налогового органа по собственному желанию.

Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании денежных средств в доход государства.

"В ходе судебного разбирательства бывшая сотрудница налоговой инспекции и ее супруг представили свидетелей, которые указали на то, что занимали им денежные средства на приобретение имущества. В этой связи Октябрьский районный суд вынес решение о взыскании в доход государства с бывшей государственной служащей и ее супруга солидарно денежных средств в сумме более 1,4 млн рублей, законность которых бывшая государственная служащая и ее супруг так и не смогли подтвердить", - сообщили в прокуратуре.

Однако прокуратура решила обжаловать решение суда 1 инстанции. Свердловский областной суд принял решение взыскать с бывшей сотрудницы налоговой инспекции 12,5 млн рублей в доход государства.

Кроме того, суд наложил запрет на совершение регистрационных действий по транспортным средствам, недвижимости, а также запрет на движение денежных средств по счетам.

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23.04.2018 09:39 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:39 Екб


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В Екатеринбурге суд взыскал с бывшей госслужащей более 12 миллионов рублей неподтвержденного дохода
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