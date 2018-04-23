В Екатеринбурге обжалуют решение суда о сносе "юрты" с городского пруда

В Ленинский районный суд поступила апелляционная жалоба от компании, которая построила "юрту" в центре городского пруда в Екатеринбурге. Жалобу на этой неделе передадут в Свердловский областной суд, сообщил Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда.

Ранее суд уже вынес решение в пользу министерства природных ресурсов Свердловской области и 21 марта удовлетворил иск. У хозяев полусферы было 30 дней на её демонтаж.

Напомним, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области хочет через суд очистить водоём от "позорного строения" - зелёной юрты.