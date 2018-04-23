Юнармия провела весенний призыв в Екатеринбурге

Накануне в Екатеринбургском суворовском военном училище прошел патриотический праздник среди участников юнармейского движения Екатеринбурга «ЮНАРМИЯ: весенний призыв», передает корреспондент Накануне.RU .Стоит отметить, что так называемый весенний слет юнармейцев— мероприятие традиционное. И также традиционно каждую весну и осень происходит набор юношей и девушек в ряды юнармейцев.

Накануне 22 школьника произнесли слова присяги и вступили в ряды юнармейцев. Новобранцев бывший афганец полковник в отставке Леонид Хабаров, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, представитель Военного Комиссариата Свердловской области подполковник запаса Владислав Тремасов.

Военно-спортивная игра в этом году прошла в форме квеста по мотивам кинофильма «Офицеры» при поддержке уже известного своими добрыми делами Фонда святой Екатерины. Всего было 10 этапов. 9 — по зачету, 10-й — бонусный, где ребята должны были нарезать паек жителя блокадного Ленинграда.

После церемонии вступления в ряды юнармейцев свое мастерство собравшимся показали бойцы спецназа ГУ МВД по Свердловской области «Гром», продемонстрировав навыки рукопашного боя и учебное задержание условного преступника. Сами юнармейцы соревновались в одевании противогазов, стрельбе из винтовки, разборке и сборке АК, метании гранат, отвечали на вопросы викторины, посвященной истории Вооруженных Сил РФ. После игры и награждения победителей состоялся показ киноленты «Офицеры».

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России,поддержано президентом РФ. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.

Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в Юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.