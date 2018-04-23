На Среднем Урале мужчина сменил фамилию, пытаясь скрыться от судебных приставов

На Среднем Урале судебные приставы арестовали залоговый автомобиль за долг перед банком. Его владелец сменил фамилию, чтобы его трудно было найти.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, на исполнении в Березовском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении уральца, задолжавшего кредитной организации почти 2 млн рублей. Добровольно погашать задолженность он не захотел, несмотря на ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Кроме этого, должник изменил свою фамилию, чтобы сбить со следа судебных приставов по розыску. Автомобиль, который он скрывал, был зарегистрирован на его старую фамилию.

Однако в ходе розыскных мероприятий удалось установить адрес проживания должника и обнаружить на парковке неподалеку от дома скрываемое транспортное средство. Судебным приставом-исполнителем было принято решение обратить взыскание указанной задолженности путем продажи с публичных торгов Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска в пользу банка. Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение представителю кредитной организации.