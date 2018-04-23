В Кремле обсуждают отставку главы Хакасии

В Кремле обсуждается возможная отставка главы Хакасии Виктора Зимина. Об этом сообщил РБК близкий к администрации президента источник, и подтвердили два других - близкий к Кремлю и близкий к властям региона.

По их словам, причиной возможного ухода чиновника является его низкая поддержка среди населения республики.

Один из близких к Кремлю собеседников агентства уточнил, что с инициативой отставки Зимина выступает внутриполитический блок администрации президента (АП). Источник, близкий к властям Хакасии, добавил, что внутриполитический блок действительно выступает за отставку Зимина, "но указ (президента) еще не подписан".

Покинуть свой пост губернатор может после инаугурации президента, которая назначена на 7 мая.

Эксперты связывают слабые позиции губернатора Зимина, в частности, с арестами высокопоставленных чиновников в администрации региона.



Свою роль мог сыграть громкий коррупционный скандал, связанный с главой администрации правительства Хакасии Владимиром Бызовым, поясняет один из собеседников РБК. Бызов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов в 2015–2016 годах. В январе 2017 года он был уволен.

В прошлом году Хакасия, один из самых закредитованных российских регионов, стала одним из первых регионов, публично заявивших о проблемах в бюджете. В октябре 2017 года Верховный совет Хакасии попросил премьер-министра Дмитрия Медведева оказать финансовую помощь в размере 28,2 млрд рублей.