Тюменские "единороссы" отказали в регистрации на праймериз псевдостороннику

Тюменское отделение "Единой России" вынесло первое решение об отказе в регистрации для участия в предварительном голосовании партии. Оргкомитет не допустил до праймериз правозащитника Юрия Рябцева. Кандидат в региональные омбудсмены указал недостоверные сведения в заявлении, кроме того, в партии посчитали действия Рябцева дискредитирующими "ЕР", передает корреспондент Накануне.RU.

Рябцев указал, что является сторонником "ЕР", но в реестре сторонников его фамилия отсутствовала.

"Также тюменским региональным оргкомитетом получена информация о совершении Рябцевым Юрием Викторовичем действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб интересам партии. Рябцев публично крайне негативно выступал против "Единой России", в 2017 г. выдвигался кандидатом в депутаты думы Ишимского муниципального района от КПРФ", - заявили в оргкомитете. В качестве доказательств там привели высказывания Рябцева в ряде СМИ.

На этом основании Рябцеву было отказано в регистрации на праймериз.

"ЕР" зарегистрировала кандидатами риэлтора Назара Худайназарова (округ №22), сотрудника АО "ОТС" Святослава Судьина (округ №4), пенсионера Марьяна Сташевского (округ №9), экономиста Центра реализации общественных инициатив Антона Скрябина (округ № 20) и директора учреждения Инну Корсун (округ № 12), проректора "Тюменского государственного университета" Ивана Романчука, замруководителя Тюменьстата Ивана Пинигина, директора департамента "Этажи - ЗС" Ольгу Павлинову (округ №22), сотрудника турагентства Мариету Матевосян, менеджера Викторию Малыкову (округ №13), директора дома культуры "Поиск" Вадима Долгих (округ №20), юриста Центра развития общественных инициатив Николая Комольцева (округ №6), начальника участка ФСК-ЗС Максима Злобина, зампредседателя общественной организации "Боевое братство" Сергея Евсеева, гендиректора "Автодорестьпроект" Александра Братухина, гендиректора "Тюменского издательского дома" Алексея Девизова (округ №7), Специалиста тюменского Центра занятости Виталия Грицишена (округ №9), гендиректора "Транснефть - Сибири" Виктора Бронникова.

Также документы подали действующие депутаты Андрей Потапов, Николай Моисеев, Александр Лейс, Юрий Коновалов.