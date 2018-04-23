СМИ: Трамп не намерен снимать санкции с КНДР до полной ликвидации ядерного арсенала

США продолжат сохранять санкции в отношении КНДР до тех пор, пока страна чучхе не пойдёт на полную ликвидацию своего ядерного арсенала.

Как сообщает информагентство Infox, в американской прессе появились упоминания о том, что президент США Дональд Трамп намерен призвать верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына к быстрым действиям по уничтожению ядерного арсенала, а в ответ на объявленную Пхеньяном заморозку ракетных и ядреных испытаний не намерен существенно ослаблять санкции.

Напомним, главы США и Японии приветствовали решение северокорейского руководства отказаться от новых испытаний.