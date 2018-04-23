Германия опасается дефицита алюминия на рынке из-за санкций США против "Русала"

Немецкие компании выразили обеспокоенность санкциями США, направленными на российский концерн "Русал", сообщает Der Spiegel.

Цены на алюминий резко выросли после того, как американские санкции коснулись российской компании. Промышленным организациям Германии грозит опасная нехватка на это сырье: почти треть сырца алюминия, импортируемый немецкой промышленностью, закупается у России и в значительной мере – у "Русала".

В результате введенного эмбарго оксид алюминий подорожал на 26% всего за неделю, это беспрецедентное повышение цены за последние 12 лет, передает содержание статьи немецкого издания ИноТВ.

Кроме этого, "Русал" имеет дочернюю компанию в Ирландии, что также имеет большое значение.

Согласно докладу немецкой отраслевой федерации производителей металла Wirtschaftsvereinigung Metalle, она незаменима для снабжения Европы оксидом алюминия.

В статье говорится, что непредсказуемая ситуация на рынке и отсутствие гарантий надежности поставок алюминия коснется крупных отраслей, в том числе автомобильного производства.

Объединение, представляющее интересы металлургических компаний Германии, призывает политиков как можно скорее найти решение, которое обеспечит надежность поставок исходного сырья, необходимого для работы отрасли. В противном случае пострадает все промышленное производство Германии, заключает Der Spiegel.

Ранее сообщалось, что помочь "Русалу", акции которого на прошлой неделе неделе приблизились к историческому минимуму, готовы китайцы.