Депутаты Госдумы прибудут в Сабетту, чтобы оценить возможности арктических проектов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сегодня работает в Сабетте. Во второй половине дня туда прибудет группа депутатов Госдумы РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Ожидается, что в составе делегации на полуостров Ямал прибудут председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя думы РФ Иван Мельников, заместитель председателя Ольга Епифанова, руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова, руководители думских фракций – Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов, председатели комитетов – по транспорту и строительству - Евгений Москвичев, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям – Николай Николаев, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи – Михаил Дягтерев, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока – Николай Харитонов, а также председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Во встрече примут участие председатель правления "НОВАТЭК" Леонид Михельсон и генеральный директор "Ямал СПГ" Евгений Кот.

В плане работы губернатора арктического региона и депутатской группы – ознакомление с производственными объектами, арктическим портом, условиями труда и быта сотрудников компании. На вечер запланировано расширенное рабочее совещание о развитии крупных промышленных и инфраструктурных проектов в арктической зоне страны на примере Ямала.