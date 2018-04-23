В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, по данным гидрометцентра, ночью и утром 23 апреля ожидается сильный ветер с порывами от 18 до 23 м/с.

Также пермяков ждет мокрый снег, гололед и гололедица на дорогах. Спасатели рекомендуют жителям края по возможности отложить прогулки и поездки до стабилизации погодных условий. На улице следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

В краевом МЧС призывают жителей региона быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.