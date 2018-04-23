Свердловские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала".

В связи экстренным предупреждением о прогнозируемых неблагоприятных погодных условиях, полученным от ГУ МЧС РФ по Свердловской области, работа энергетиков переведена в режим повышенной готовности. По прогнозам на севере Свердловской области ожидается усиление ветра до 23 м/с, сильный мокрый снег.

На данный момент масштабных последствий непогоды не зафиксировано. Энергетики оперативно устраняют точечные технологические нарушения, вызванные налипанием мокрого снега на провода, на севере региона - в Серовском и Ивдельском городских округах.

Ликвидация последствий проходит в населенных пунктах Марсята, Андриановичи, Старая Сама и ряде маленьких поселений. Для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов в п. Андриановичи направлено два дизель-генератора. В компании ведется постоянный мониторинг ситуации.