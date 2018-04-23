В Екатеринбурге двое разбойников с ножом напали на прохожего

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД города, злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.

4 апреля 31-летний екатеринбуржец сообщил в полицию, что на него напали двое неизвестных с ножом, и угрожали ему смертью, если тот не отдаст все вещи. Предполагаемые преступники отобрали у мужчины сотовый телефон и деньги. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 19 тыс. руб.

Мужчины были задержаны в кратчайшие сроки. В отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело статье "Разбой". До суда они будут находиться под стражей.

Максимальное наказание по данной статье составляет десять лет лишения свободы.