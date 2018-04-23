Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов

Новосибирские активисты сумели провести пикет у памятника Ленину в день рождения Владимира Ильича.

Напомним, активисты ВКПБ и РКРП в установленном порядке подали уведомление о проведении мероприятия, однако им было отказано в согласовании под предлогом того, что пикет якобы может помешать функционированию объектов транспортной и социальной инфраструктуры. При этом на запрос Накануне.RU о том, почему проведение пикетов в последнее время стало представлять опасность, в администрации города внятного ответа получить не удалось. Активисты отказались проводить акцию в другом месте и были готовы устроить серию одиночных пикетов вдоль всей площади Ленина.

Как отметил один из членов инициативной группы, сотрудники полиции не стали препятствовать проведению пикета, взяв с участников акции только объяснения, однако потребовали убрать растяжку с цитатой Ленина. После того, как активисты отказались это сделать, организатора мероприятия Алексея Денисюка уведомили о том, что за "правонарушение" может грозить штраф до 20 тыс. руб. или арест до 15 суток.