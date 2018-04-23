СМИ: Россия в скором времени начнет безвозмездные поставки С-300 в Сирию

Вопрос о передаче сирийской армии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" практически решен. Об этом сообщает"Коммерсант" со ссылкой на источники в военно-дипломатических кругах.

По их данным, ЗРК планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку "у сирийцев нет денег", а оформление кредита в планы России не входит.

Газета пишет, что компоненты С-300 (радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки и т. д.) в скором времени будут доставлены в республику либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями ВМФ России.

Вместе с советскими системами С-125, С-200, "Бу", "Квадрат" и "Оса" они составят основу эшелонированной сирийской ПВО, которая сможет прикрыть от возможных ударов Израиля и коалиции США не только Дамаск, но и ряд военных баз, где размещена сирийская авиация и находятся иранские военные инструкторы.

Однако для полноценного ввода в эксплуатацию российским инструкторам придется обучать специалистов, этот процесс может занять до трех месяцев.

Издание напоминает, что еще в 2010 году Дамаск законтрактовал данные ЗРК, но уже на этапе реализации контракт был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы после удара Запада по Сирии больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в арабскую республику.