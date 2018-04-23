Бастрыкин заявил, что на полное расследование пожара в "Зимней вишне" потребуется несколько месяцев

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствию понадобится несколько месяцев для расследования дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом он сказал, выступая на лекции для студентов Санкт-Петербургского государственного университета.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, Бастрыкин отметил, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших. При этом на полное и объективное расследование требуется несколько месяцев. Это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности; финансово-экономической - чтобы понять, сколько вкладывали собственники в безопасность строения; судебно-правовой - для оценки действий сотрудников МЧС, которые прибыли к месту трагедии; и ряда других.

Напомним, ранее сообщалось, что причина возникновения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове может заключаться в замыкании светильника.