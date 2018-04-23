В центре Екатеринбурга провалился новый асфальт

В Екатеринбурге на перекрестке Карла Маркса и Белинского обвалился асфальт. Недавно "Водоканал" там устранил аварию и заасфальтировал обратно. Фото опубликовано в группе "Инцидент. Екатеринбург", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Спустя несколько дней после ремонта асфальт провалился, в результате появились большие ямы. В комментариях люди пишут, что это "отличный аттракцион к ЧМ-2018 для иностранцев", а кто-то и вовсе ознаменовал это "концом света".

Напомним, что 25 января проезжую часть на Белинского затопило водой. Из колодца вода шла с сильным напором. Троллейбусы встали, пешком дорогу перейти было невозможно. Вода замерзала, а припаркованные авто уходили под лёд. Именно эту аварию и устранял "Водоканал".