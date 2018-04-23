На Южном Урале риелтора подозревают в мошенничестве

В Златоусте полицейские задержали риелтора, подозреваемого в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась жительница другой области, которая сообщила, что собиралась продать дом, доставшийся ей в наследство, прибегнув к услугам риелтора, а в итоге лишилась 300 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Он рассказал, что решил приобрести пустовавший дом, с целью дальнейшей продажи. Он предложил женщине продать дом за 300 тыс. рублей. Сначала наследница согласилась, но, когда риелтор уже оформил документы, женщина решила поднять цену за дом до 500 тысяч рублей. Такая цена мужчину не устроила, и он задумал обмануть продавца.

Мужчина нашел подставного покупателя и уговорил женщину на оформление договора с отсрочкой платежа, перечислив ей предоплату в сумме 100 тысяч рублей.

Когда остальная сумма денег к ней не поступила, женщина обратилась в полицию. На момент обращения риелтор уже успел перепродать дом третьему лицу за 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.