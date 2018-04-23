В Госдуме предложили лишать депутатов и сенаторов полномочий за сверхвысокие расходы

Основания для досрочного сложения полномочий депутатов и сенаторов могут быть расширены. Поправки в закон одобрила экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности.

К лишению мандата может привести заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов, сообщают "Известия" со ссылкой на проект. Лишиться мандата может парламентарий, который действовал в условиях конфликта интересов во вред правам гражданина, организации или в ущерб государства. В этом случае решающим фактором станет наличие злого умысла. Третий фактор — траты не по средствам, причем не только самого депутата, но и членов его семьи. Предлагается обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них.

При этом само по себе несоответствие расходов доходам может быть лишь основанием для начала проверки, которую проводит специальная парламентская комиссия. Депутат имеет право подтвердить законность заработка, даже если он не указан в декларации, подчеркивается в документе.

Если же парламентарий не смог подтвердить, что приобрел имущество на законные доходы, материалы проверки направляются генеральному прокурору для обращения в суд с заявлением о взыскании этого имущества в доход государства. Изыматься будет не только само имущество, но и доходы от него. Если расхождение между суммами доходов и расходов менее 20%, конфискации подлежит только соответствующая часть в денежном эквиваленте.

Законопроект может быть внесен на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы.