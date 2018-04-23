На перевооружение сцены "Театра-Театра" в Перми потратят 160 млн

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на разработку научно-проектной документации стадии "Рабочая документация" и строительных работ в Пермском государственном академическом "Театре-Театре".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, работы предусматривают техническое перевооружение нижней механики сцены. Заказчиком выступает ГКУ Пермского края "Управление капитального строительства Пермского края".

Конкурсом предусмотрена реконструкция сценического комплекса в объеме существующего трюма и оркестровой ямы. На выполнение работ из бюджета Пермского края выделено около 160 млн руб. На перевооружение сцены подрядчику будет дано 182 календарных дня.

Рассмотрение заявок по конкурсу назначено на 18 мая.