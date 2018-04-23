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20.04.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
23.04.2018 07:56 Мск (09:56 Екб)
культура | Пермский край
На перевооружение сцены "Театра-Театра" в Перми потратят 160 млн
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Театр-Театр, Пермь (2016) | Фото: Накануне.RU

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на разработку научно-проектной документации стадии "Рабочая документация" и строительных работ в Пермском государственном академическом "Театре-Театре".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, работы предусматривают техническое перевооружение нижней механики сцены. Заказчиком выступает ГКУ Пермского края "Управление капитального строительства Пермского края".

Конкурсом предусмотрена реконструкция сценического комплекса в объеме существующего трюма и оркестровой ямы. На выполнение работ из бюджета Пермского края выделено около 160 млн руб. На перевооружение сцены подрядчику будет дано 182 календарных дня.

Рассмотрение заявок по конкурсу назначено на 18 мая.

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23.04.2018 07:56 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
09:56 Екб


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На перевооружение сцены "Театра-Театра" в Перми потратят 160 млн
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