В Тульской области полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

Электроснабжение, которое было нарушено из-за прохождения циклона с сильным порывистым ветром, полностью восстановлено в Тульской области. Об этом сообщает в понедельник ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"23 апреля в 00:18 аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", - отмечается в сообщении.

Как передает ТАСС, нарушение энергоснабжения в регионе произошло из-за сильного ветра в период с 20:00 21 апреля до 05:35 22 апреля. Порывы ветра достигали 20 м/с. Без электричества оставались 162 населенных пункта, где проживают около 17,6 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлекались 72 бригады энергетиков в составе 147 человек, были задействованы 72 единицы спецтехники.