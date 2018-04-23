Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России

Министры иностранных дел стран G7 по итогам совещания в Торонто выступят с жестким заявлением в адрес России.

В частности, оно будет касаться вопросов Сирии и Украины.

По словам источника "Интерфакса", "тон заявления будет жестким", но дающим понять, что "двери (для сотрудничества) открыты". Как заявил источник, Россия должна работать со странами G7, если хочет, чтобы к ней "относились как к великой державе".

Источники сообщают, что на совещании не планируется обсуждать вопросы новых санкций против России, но тему могут рассмотреть в рамках двусторонних встреч.

Между тем, МИД Канады сообщил, что страны G7 намерены сохранить санкции в отношении РФ.

В Группу семи (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

G7 существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми (G8). В марте 2014 года в результате событий на Украине, организация приняла решение вернуться к прежнему формату.