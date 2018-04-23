Для "приморских партизан" попросили различные сроки заключения

Обвинение в ходе очередного пересмотра дела "приморских партизан" попросило для фигурантов различные сроки — от 8 лет и одного месяца до 25 лет колонии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу после его третьего рассмотрения в Приморском краевом суде во Владивостоке. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырёх жителей Приморья, совершенном в сентябре 2009 года.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя региональной прокуратуры, гособвинение ходатайствует о 25 лет лишения свободы для Александра Ковтуна, тогда как Владимиру Илютикову просят назначить 24,5 года, Максиму Кириллову — 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц.

Напомним, обвинительный приговор банде был вынесен 28 апреля 2014 года. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух полицейских, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и других преступлений. На суде обвиняемые признали вину в совершении лишь нетяжких преступлений.