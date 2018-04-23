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экономика  |  комментариев: 3
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Для "приморских партизан" попросили различные сроки заключения
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Алексей Никитин Вадим Ковтун приморские партизаны (2016) | Фото: ТАСС

Обвинение в ходе очередного пересмотра дела "приморских партизан" попросило для фигурантов различные сроки — от 8 лет и одного месяца до 25 лет колонии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу после его третьего рассмотрения в Приморском краевом суде во Владивостоке. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырёх жителей Приморья, совершенном в сентябре 2009 года.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя региональной прокуратуры, гособвинение ходатайствует о 25 лет лишения свободы для Александра Ковтуна, тогда как Владимиру Илютикову просят назначить 24,5 года, Максиму Кириллову — 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц.

приморские партизаны(2016)|Фото: ТАСС

Напомним, обвинительный приговор банде был вынесен 28 апреля 2014 года. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух полицейских, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и других преступлений. На суде обвиняемые признали вину в совершении лишь нетяжких преступлений.

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23.04.2018 07:30 Мск | Владивосток | информационная служба Накануне.RU
09:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.04.2018 09:57 Мск
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Для "приморских партизан" попросили различные сроки заключения
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