Губернатор Пермского края написал "Тотальный диктант" на четверку

Губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал об итогах "Тотального диктанта". За свою работу он получил четыре балла, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона допустил четыре ошибки, сертификат он опубликовал в своем instagram. "Как и предполагал, ошибся в двух знаках препинания. А вот за орфографию обидно! Схожу на разбор, может почерк подвел...", - написал он.

Напомним, автором текста "Тотального диктанта" в 2018 г. стала писатель, автор романа "Зулейха открывает глаза", Гузель Яхина.