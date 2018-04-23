ЕСПЧ присудил 300 тыс. евро нацболам - участникам акции в АП в 2004 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил суммарно 300 тыс. евро 24 членам запрещенной в России Национал-большевистской партии, осужденным за акцию протеста в Администрации президента. Как передает корреспондент Накануне.RU, суд признал нарушение Россией ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 10 (свобода выражения мнения) и ст. 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека.

В декабре 2004 г. 39 нацболов забаррикадировались в одном из кабинетов приемной Администрации президента, повесив на окно флаги партии и лозунг "Путин, уйди сам!". Около здания они разбросали листовки с 10 претензиями к президенту и требованием его отставки. Нацболы требовали встречи с президентом, а также с замруководителя его администрации Владиславом Сурковым и советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Через 1,5 часа они были задержаны.

Участникам акции предъявили обвинения в попытке насильственного захвата власти, порче госимущества и вандализме, но позже переквалифицировали обвинение на участие в массовых беспорядках. Суд в декабре 2005 г. приговорил большинство нацболов к 1,5–3 годам условно, но восемь человек получили реальные сроки.