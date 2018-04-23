В Раде рассказали о главном требовании Запада к Украине

Главное требование Запада к Украине заключается в смене власти в стране, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Как передаёт "РИА Новости", он объяснил это тем, что ранее сторонники партии Арсения Яценюка "Народный фронт" посетили США и встретились с официальными лицами, а представителей президентской фракции "Блок Петра Порошенко" на этой встрече не было.

"Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", пояснив, что это говорит о требовании Запада к Киеву сменить государственную власть.

Политик отметил, что украинский президент вряд ли сможет занять президентский пост второй срок подряд.

"Он не может это сделать потому, что Запад не даёт, — сказал Рабинович. — На самом деле он прекрасно понимает, что за год до выборов, когда уже нельзя будет распустить парламент, и свои союзники у него станут самыми главными врагами".

Напомним, в последнее время на Украине обсуждается вероятность роспуска Верховной рады и проведения досрочных парламентских выборов.

Так, в конце марта, как сообщало Накануне.RU, Раховский городской совет Закарпатской области обратился к парламенту с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и импичмента главе государства.

Ранее до этого отставки Порошенко потребовал Тернопольский областной совет.

С аналогичным требованием выступали сторонники депортированного из Украины экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.