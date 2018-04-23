В российском МИД отказались гарантировать невмешательство в выборы США

Москва не будет давать Вашингтону "односторонние гарантии" относительно невмешательства в выборы, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, спрецспредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", — ответил он в интервью газете "КоммерсантЪ" на вопрос о том, может ли российская сторона гарантировать своё невмешательство в американские выборы.

Крутских отметил, такие обвинения стали постоянными на Западе.

"Без обвинений в адрес Москвы сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика и даже бизнесмена, как мы видели по недавним показаниям основателя Facebook Марка Цукерберга в Конгрессе, — сказал он. — Если не обвинить Россию хоть в чём-то, то человека просто не поймут, как будто он говорит на другом языке".

Кроме того, дипломат подчеркнул, что со стороны Вашингтона также имело место "как минимум 85 раз" вмешательство в дела других стран, причём "по данным американских же СМИ".

"Если о чём-то договариваться, то только о взаимных гарантиях", — подчеркнул он, добавив, что лучше в данном случае вести диалог "об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, национальный комитет Демократической партии США подал в суд на Москву, команду избирательной кампании президента США Дональда Трампа и портал WikiLeaks за "вмешательство в президентские выборы 2016 года". С точки зрения истца, высокопоставленные представители избирательной кампании кандидата от Республиканской партии вступили в сговор с Москвой для нанесения урона кандидату в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон и помощи Трампу.