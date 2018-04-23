В Иркутской области организатор "черных" лесорубов отправится под суд

В Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества "черных" лесорубов.

Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, лидер банды, а также ее участники были заключены под стражу в сентябре 2015 года. Тогда был пресечен крупный канал криминального оборота древесины, начиная от ее заготовки до транспортировки, переработки и реализации на теневом рынке.

Полицейскими проведен ряд обысков в жилищах злоумышленников, на железнодорожных тупиках и местах переработки и отгрузки древесины. Изъято 17 единиц автотранспорта, в том числе лесозаготовительной техники, а также незаконно заготовленная древесина, документы и другие вещественные доказательства.

Фигурантами уголовных дел стали 30 человек, среди которых бывший сотрудник Иркутского лесничества. На счету задержанных 12 незаконных рубок, а общий ущерб превысил 18 млн руб.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Иркутский районный суд для рассмотрения.