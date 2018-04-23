Гутерриш: Совбез ООН уже не соответствует миру

Совет безопасности ООН в своём существующем виде не может решить международные проблемы, в том числе разрешить конфликт в Сирии, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал SVT, он объяснил это существенной "разрозненностью" Совбеза.

"В Сирии присутствуют несколько разных армий, сражаются всевозможные ополчения со всего мира, сталкиваются разные интересы, идёт холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, есть и другие разногласия между остальными частями региона", — отметил генсек, добавив, что вряд ли "ООН может магически решить все эти проблемы".

По словам Гутерриша, "структурной проблемой" Совбеза является то, что он сегодня "уже не представляет" мир так, как после Второй мировой войны.

"Вето стало инструментом, который используется слишком часто, — пояснил он. — Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: полной реформы ООН не будет без реформирования Совета Безопасности".