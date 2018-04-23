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экономика  |  комментариев: 1
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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Около ста человек в Новосибирске лишились жилья
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Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

На прошлой неделе "Общероссийский народный фронт" обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой дать указание о принятии мер по возможному массовому нарушению прав граждан при выдаче займов под залог недвижимости в Новосибирске.
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По объявлению в местной газете граждане обращались в ООО "Финансовое содействие бизнесу" за займом, после этого с ними связывался Николай Шевченко и предлагал получить деньги под залог недвижимости. За день до заключения договора займа под предлогом оформления залога заключался договор купли-продажи квартиры, в котором было указано, что расчеты между сторонами произведены в полном объеме и квартира должна быть освобождена в течение месяца. При этом указанные в договоре средства за продажу недвижимости заемщики не получали. Заем на несколько сотен тысяч рублей оформлялся отдельным договором. Деньги граждане получали и начинали выплачивать долг, но вскоре узнавали, что квартира им уже не принадлежит.

В марте в ОНФ обратились трое пострадавших, двое из которых по такой схеме лишились жилья. Третьей удалось признать договор купли-продажи недействительным, но она осталась должна 1 млн руб., якобы полученный за продажу квартиры. Правоохранительные органы выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел из-за отсутствия признаков преступления. Пострадавшие сами подписывали договоры купли-продажи и расписку о полном произведении расчета. Суды также вставали на сторону кредитора.

По оценке экспертов ОНФ, за семь лет более ста человек подписали с этим мошенником подобные договоры и лишились жилья. Ранее стало известно о схеме оформления одной из микрофинансовых организаций займов под залог недвижимости с соглашением об отступном с открытой датой. Сейчас в результате подобной сделки рискует остаться без квартиры многодетная семья.

История приобрела огласку, и по итогам доследственной проверки следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по признакам мошенничества. Однако, по информации источника в правоохранительных органах, постановление отменил прокурор города Мытищи. По словам собеседников, причиной стали нарушение подследственности при возбуждении дела, а также отсутствие в действиях кредитора состава преступления. Представители следственного отдела обратились в прокуратуру области для отмены решения прокурора города Мытищи.

Юридически схемы могут быть оформлены лучше или хуже, но подобные займы выдаются с умыслом завладеть имуществом, а людей вводят в заблуждение, подчеркивает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов. По его словам, в совокупности с "вопиющей финансовой безграмотностью" людей, которые готовы подписывать что угодно, не читая, пробелы в законодательстве, позволяющие кому угодно заниматься выдачей займов под залог недвижимости, создают предпосылки для таких практик. Правоохранительные органы зачастую отказываются защищать граждан по формальным основаниям, полагает он. В МВД по Новосибирску не ответили на запрос.

Поможет ли жертвам мошенника Генпрокуратура, пока неясно (там не смогли оперативно прокомментировать ситуацию). Чтобы не стать жертвами мошенников, гражданам стоит быть предельно бдительными по отношению к кредиторам, указывают эксперты. По словам главного исполнительного директора МФК "Домашние деньги" Андрея Бахвалова, недобросовестные организации используют разные способы обмана граждан, так как уверены, что в силу низкой финансовой грамотности и непонимания всех рисков люди не будут внимательно читать договоры. "Если речь идет о займе на крупную сумму, лучше проконсультироваться у юриста,— советует гендиректор МФК "Мани Фанни" Александр Шустов.— Это обойдется в 5–10 тыс. руб., но может сэкономить несколько миллионов".

Юристы предупреждают, что гражданам, оказавшимся жертвами подобной схемы, будет сложно вернуть жилье. По словам руководителя юридического департамента Heads Consulting Дианы Маклозян, если договор уже заключен, то необходимо обратиться в Росреестр и написать заявление о том, что собственник квартиры не совершал никаких действий по реализации недвижимости, а также не выезжать из квартиры. По ее словам, в суд надо обращаться, но если заявить, что сделка недействительна, то покупателю придется вернуть сумму, которая указана в договоре, хотя по факту человек ее не получал. Единственная возможность — пытаться доказать, что сделка была осуществлена под влиянием обмана, но на практике сделать это практически невозможно, пишет газета "Коммерсант".

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23.04.2018 05:20 Мск | Денис Линов
07:20 Екб


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Около ста человек в Новосибирске лишились жилья
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