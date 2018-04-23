В Краснодарском крае заведено дело по факту ДТП, в котором погибла девочка

Полицией заведено уголовное дело по факту ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, фигурантом стал 55-летний водитель грузового автомобиля МАЗ, который совершил автоаварию, в которой погибла 12-летняя девочка.

ДТП произошло 13 апреля около одной из школ города Темрюка. В результате наезда несовершеннолетняя погибла на месте аварии. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.