Центробанк ожидает рост зарплат в 2018 году

Банк России ожидает, что уровень роста зарплат в России в 2018 году составит 13-15% - в 3,5 раза больше ожидаемой инфляции.

С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. руб. Такой рост будет возможен в том случае, если госстурктуры будут активно выполнять майские указы президента по индексации зарплат бюджетникам. При этом рост затронет не только бюджетный сектор.

Так, коммерческие организации также увеличивают материальное вознаграждение сотрудникам. Причина кроется в дефиците кадров и ужесточении конкуренции, уверены в ЦБ.

Больше всего оплата труда выросла в нефтеперерабатывающей отрасли - в 2,2 раза в январе текущего года. При этом в госсекторе рост зарплат опустится до уровня инфляции в 4%, пишет газета "Известия".

Как ранее сообщало Накануне.RU, реальные доходы россиян в марте увеличились на 4,1% в годовом выражении. Рост замедлился, в феврале динамика составляла 4,3%.