У Армянской церкви в Москве задержаны десятки человек - СМИ

Возле армянского храмового комплекса в Москве полицейские задержали около 60 человек во время акции протеста.

Собравшиеся высказывались против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром. После того, как во дворе церкви началась акция протеста, глава российской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас вызвал сотрудников правоохранительных органов. Протестующие, увидев подъезжающих полицейских, попытались войти в церковь, но священники их не пустили.

По некоторым данным, у церкви собрались около 300 представителей армянской диаспоры, чтобы поддержать участников протестных акций в Армении, сообщает РБК.

Ранее в воскресенье сообщалось, что диалог лидера оппозиции Пашиняна с премьером Сержем Саргсяном провалился. После чего демонстрации в Ереване возобновились, полиция начала применять спецсредства.

Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения.

В пятницу сообщалось, что число задержанных демонстрантов в Ереване превысило 230 человек.